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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Ренн
Нанси - Ренн: обзор матча 12 декабря 2009
Нанси
12.12.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
41'
Ж. Фере
49'
Б. Траоре (АГ)
70'
С. Марво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Ренн
Замена
Ш. Диабате
️️️️
И. Диа
Замена
М. Кретьен Бассер
️️️️
Б. Траоре
Замена
Д. Бакар
️️️️
Ж. Бризон
ГОЛ! 1:2!
С. Марво
Вторая желтая
Д. Макалусо
Желтая карточка
Д. Макалусо
Замена
Д. Бриан
️️️️
А. Гьян
Пенальти не реализован!
А. Луис
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Траоре
Замена
М. Сов
️️️️
И. Бангура
Замена
Ж. Лерой
️️️️
Я. М'Вила
Желтая карточка
П. Беренге
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
4
Крис Малонга
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
21
Джамель Бакар
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
0
Бруно Шейру
ЛП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
3-5-2
1
Брасильяно
27
Уадду
17
Луис
13
Макалусо
27
Бризон
6
Беренге
8
Траоре
25
Фере
14
Ало'О Эфулу
22
Диа
4
Малонга
4-1-2-1-2
1
Дюшез
13
Ханссон
29
Данзе
12
Мангане
16
Фанни
6
М'Вила
18
Лемуан
6
Теттей
12
Марво
3
Гьян
3
Бангура
27
Бризон
21
Бакар
21
Бакар
27
Бризон
8
Траоре
20
Кретьен Бассер
20
Кретьен Бассер
8
Траоре
22
Диа
14
Диабате
14
Диабате
22
Диа
6
М'Вила
6
Лерой
6
Лерой
6
М'Вила
3
Гьян
7
Бриан
7
Бриан
3
Гьян
3
Бангура
17
Сов
17
Сов
3
Бангура
Остались в запасе
Нанси
Ренн
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Нанси - Ренн
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Марсель Пико
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