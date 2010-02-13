Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - ПСЖ
Нанси - ПСЖ: обзор матча 13 февраля 2010
Нанси
13.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - ПСЖ
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
Г. Оаро
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
Замена
Б. Траоре
️️️️
А. Н'Диайе
Замена
Д. Бакар
️️️️
И. Диа
Замена
К. Малонга
️️️️
П. Ало'О Эфулу
Желтая карточка
К. Макелеле
Желтая карточка
Д. Макалусо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
4
Крис Малонга
ЦФ
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
4-4-2
1
Брасильяно
28
Маранж
17
Луис
13
Макалусо
27
Уадду
21
Н'Диайе
25
Фере
6
Беренге
14
Ало'О Эфулу
22
Диа
15
Хаджи
4-4-2
30
Эдель
2
Сеара
12
Сахо
6
Камара
13
Жалле
0
Жюли
0
Макелеле
11
Клеман
8
Шантом
9
Эрдинг
99
Оаро
22
Диа
21
Бакар
21
Бакар
22
Диа
14
Ало'О Эфулу
4
Малонга
4
Малонга
14
Ало'О Эфулу
21
Н'Диайе
8
Траоре
8
Траоре
21
Н'Диайе
99
Оаро
13
Санкаре
13
Санкаре
99
Оаро
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
Остались в запасе
Нанси
ПСЖ
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Нанси - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Марсель Пико
Новости команд
Все
Нанси
ПСЖ
Сафонов получил награду за лучший сейв октября в Лиге 1
Вчера, 23:15
2
Сафонов поделился впечатлениями от возвращения в сборную России
Вчера, 21:38
1
Экс-жена Сафонова обратилась в Конституционный суд из-за алиментов
Вчера, 19:47
20
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Сафонов потерял багаж по пути из Парижа в Москву
9 ноября
5
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Сафонов получил награду за лучший сейв октября в Лиге 1
Вчера, 23:15
2
Сафонов поделился впечатлениями от возвращения в сборную России
Вчера, 21:38
1
Экс-жена Сафонова обратилась в Конституционный суд из-за алиментов
Вчера, 19:47
20
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Сафонов потерял багаж по пути из Парижа в Москву
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+