Главная
Франция. Лига 2
Команды
Монпелье
Натанаэль Мбюкю
Трансферы
€ 1,20 млн
Натанаэль Мбюкю - трансферы
Монпелье
16 марта 2002 (23)
#7 | Нападающий
ДР Конго | Франция
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
08.07.25 / 30.06.26
Аугсбург
Монпелье
Аренда 500 тыс €
03.09.24 / 30.06.25
Аугсбург
Динамо
Аренда 200 тыс €
21.01.24 / 30.06.24
Аугсбург
Сент-Этьен
Аренда
30.01.23 / -
Реймс
Аугсбург
Свободный агент
Главные новости
Селюк объяснил, почему Евсеева назначили в махачкалинское «Динамо»
16:32
Карпин охарактеризовал 2025 год для сборной России
16:24
ЦСКА улучшил предложение по Айдыну из «Фенербахче»
16:16
2
Павлюченко – об Аршавине: «Знаю, что у него всегда была мечта играть в «Тоттенхэме»
16:04
1
Черданцев высказался об уходе капитана «Локомотива» в ЦСКА
15:30
3
«Крылья Советов» погасили более половины миллиардного долга
15:03
Гаджиев объяснил, почему Каряка не будет работать в махачкалинском «Динамо»
14:38
Пономарев ответил, кому выгоден обмен Дивеева на Гонду
14:14
4
Пьянич объявил о завершении карьеры
13:47
2
Фото
Список самых дорогих вратарей России
13:36
3
Все новости
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: