€ 1,20 млн

Натанаэль Мбюкю - трансферы

Монпелье
16 марта 2002 (23)
#7 | Нападающий
ДР Конго | Франция
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
08.07.25 / 30.06.26
Аугсбург
Монпелье
Аренда 500 тыс €
03.09.24 / 30.06.25
Аугсбург
Динамо
Аренда 200 тыс €
21.01.24 / 30.06.24
Аугсбург
Сент-Этьен
Аренда
30.01.23 / -
Реймс
Аугсбург
Свободный агент
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
