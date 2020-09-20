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Бельгия. Про-Лига
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Сент-Труйден
Натанаэль Мбюкю
Статистика
€ 2 млн
Натанаэль Мбюкю - статистика
Сент-Труйден
16 марта 2002 (24)
#11 | Нападающий
ДР Конго | Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
60' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беверен
2 : 0
12.09.2026
Сент-Труйден
57' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Сент-Труйден
4 : 0
05.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
3 : 0
30.08.2026
Шальке-04
Был в запасе
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Бельгия. Про-Лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Труйден
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
60' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беверен
2 : 0
12.09.2026
Сент-Труйден
57' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Сент-Труйден
4 : 0
05.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
80' - 90'
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