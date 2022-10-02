Натанаэль Мбюкю - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Натанаэль
|Фамилия
|Мбюкю
|Команда
|Аугсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Натанаэль
|Фамилия
|Мбюкю
|Команда
|Аугсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Аугсбург
|2:1
|Вердер
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Герта
|2:0
|Аугсбург
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|17.02.2023
|Был в запасе
|Аугсбург
|1:0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Нант (Нант)
|30.10.2022
|81' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|23.10.2022
|72' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|15.10.2022
|88' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|08.10.2022
|84' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|18.09.2022
|76' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:3
|Монако (Монако)
|11.09.2022
|80' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|2:4
|Реймс (Реймс)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Реймс (Реймс)