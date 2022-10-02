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    Натанаэль Мбюкю - статистика

    #34 | Нападающий
    Имя Натанаэль
    Фамилия Мбюкю
    Команда Аугсбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 марта 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Аугсбург 2:1 Вердер Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 Был в запасе Герта 2:0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 22 тур
    17.02.2023 Был в запасе Аугсбург 1:0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:1 Реймс (Реймс)
    06.11.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Нант (Нант)
    30.10.2022 81' -90' Брест (Брест) 0:0 Реймс (Реймс)
    23.10.2022 72' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    15.10.2022 88' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    08.10.2022 84' -90' Реймс (Реймс) 0:0 ПСЖ (Париж)
    02.10.2022 Был в запасе Труа (Труа) 2:2 Реймс (Реймс)
    18.09.2022 76' -90' Реймс (Реймс) 0:3 Монако (Монако)
    11.09.2022 80' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Реймс (Реймс)
    04.09.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Ланс (Ланс)
    31.08.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 2:4 Реймс (Реймс)
    28.08.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    21.08.2022 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:1 Реймс (Реймс)
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