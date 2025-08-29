Введите ваш ник на сайте
€ 50 тыс

Раиль Абдуллин - трансферы

Челябинск
6 августа 2000 (25), Казань
#79 | Защитник
175 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
29.08.25 / -
Рубин-2
Челябинск
Свободный агент
24.08.23 / 29.08.25
Торпедо Вл
Рубин-2
Свободный агент
20.02.23 / 24.08.23
Без клуба
Торпедо Вл
Свободный агент
17.07.20 / 01.07.21
Рубин-2
Без клуба
Свободный агент
18.07.19 / 01.06.20
Рубин-2
Нефтехимик
Аренда
