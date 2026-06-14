Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Раиль Абдуллин - статистика

Кубань
6 августа 2000 (26), Казань
#70 | Защитник
175 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань
12
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
1' - 61'
47'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
1' - 90'
86'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Кубань
1 : 1
16.05.2026
Динамо Ставрополь
86' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо-2
0 : 1
08.05.2026
Кубань
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Алания
0 : 2
25.04.2026
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Кубань
0 : 0
11.04.2026
Амкар-Пермь
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Динамо Киров
4 : 0
05.04.2026
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Кубань
0 : 1
01.04.2026
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Кубань
1 : 3
21.03.2026
Динамо-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Кубань
3 : 1
14.03.2026
Динамо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Кубань
1 : 1
07.03.2026
Алания
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
1
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
4
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
2
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+