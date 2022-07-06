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    Гауте-Хеберг Ветти - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Гауте-Хеберг
    Фамилия Ветти
    Команда Буде-Глимт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 сентября 1998 (24 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буде-Глимт 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2022 106' -121' Динамо (Загреб) 4:1 Буде-Глимт (Буде)
    16.08.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 1:0 Динамо (Загреб)
    09.08.2022 Был в запасе Жальгирис (Вильнюс) 1:1 Буде-Глимт (Буде)
    03.08.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 5:0 Жальгирис (Вильнюс)
    27.07.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 8:0 Линфилд (Белфаст)
    19.07.2022 Был в запасе Линфилд (Белфаст) 1:0 Буде-Глимт (Буде)
    13.07.2022 Был в запасе КИ Клаксвик (Клаксвик) 3:1 Буде-Глимт (Буде)
    06.07.2022 85' -90' Буде-Глимт (Буде) 3:0 КИ Клаксвик (Клаксвик)
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