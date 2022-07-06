Гауте-Хеберг Ветти - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Гауте-Хеберг
|Фамилия
|Ветти
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Гауте-Хеберг
|Фамилия
|Ветти
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|106' -121'
|Динамо (Загреб)
|4:1
|Буде-Глимт (Буде)
|16.08.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|09.08.2022
|Был в запасе
|Жальгирис (Вильнюс)
|1:1
|Буде-Глимт (Буде)
|03.08.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|5:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|27.07.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|8:0
|Линфилд (Белфаст)
|19.07.2022
|Был в запасе
|Линфилд (Белфаст)
|1:0
|Буде-Глимт (Буде)
|13.07.2022
|Был в запасе
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|3:1
|Буде-Глимт (Буде)
|06.07.2022
|85' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|3:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)