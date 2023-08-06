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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Буде-Глимт
Викинг - Буде-Глимт: обзор матча 06 августа 2023
Викинг
06.08.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
3 : 2
Завершен
Буде-Глимт
4'
Л. Салвесен
8'
М. Сольбаккен
75'
З. Трипич
21'
Ф. Мумбанья
39'
А. Гренбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Буде-Глимт
Желтая карточка
П. Язбек
90'
+6
Замена
Х. Хауген
️️️️
Х. Танген
90'
+1
Замена
В. Веватне
️️️️
С. Бьорсхол
90'
+1
Замена
К. Лекберг
️️️️
З. Трипич
90'
+1
89'
Замена
М. Лоде
️️️️
О. Бьортуфт
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
М. Сольбаккен
83'
81'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Ф. Мумбанья
81'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
П. Берг
ГОЛ! 3:2!
З. Трипич
75'
73'
Желтая карточка
П. Берг
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
С. Свендсен
69'
46'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
46'
Замена
С. Серли
️️️️
Д. Басси
39'
ГОЛ! 2:2!
А. Гренбек
Пас отдал
Ф. Бьоркан
Желтая карточка
З. Трипич
37'
21'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
П. Берг
ГОЛ! 2:0!
М. Сольбаккен
Пас отдал
С. Бьорсхол
8'
ГОЛ! 1:0!
Л. Салвесен
Пас отдал
С. Свендсен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Патрик Язбек
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Харальд Танген
АП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
25
Ник Д'Агостино
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
4-3-1-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
44
Диоп
4
Брекало
18
Бьорсхол
8
Язбек
7
Сольбаккен
10
Трипич
27
Танген
15
Салвесен
7
Свендсен
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
18
Мое
19
Фет
11
Гренбек
22
Басси
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
18
Бьорсхол
3
Веватне
3
Веватне
18
Бьорсхол
27
Танген
2
Хауген
2
Хауген
27
Танген
10
Трипич
16
Лекберг
16
Лекберг
10
Трипич
7
Сольбаккен
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
7
Сольбаккен
7
Свендсен
25
Д'Агостино
25
Д'Агостино
7
Свендсен
4
Бьортуфт
2
Лоде
2
Лоде
4
Бьортуфт
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
7
Берг
8
Гулликсен
8
Гулликсен
7
Берг
22
Басси
10
Серли
10
Серли
22
Басси
29
Мумбанья
11
Эспейор
11
Эспейор
29
Мумбанья
Остались в запасе
Викинг
Буде-Глимт
1
Арилд Остбю
ВР
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Викинг - Буде-Глимт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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