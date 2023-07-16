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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Хаугесунд
Буде-Глимт - Хаугесунд: обзор матча 16 июля 2023
Буде-Глимт
16.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
2 : 1
Завершен
Хаугесунд
46'
Ф. Мумбанья
56'
С. Серли
3'
Б. Лейте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Хаугесунд
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Ф. Мумбанья
90'
+3
Замена
А. Серенсен
️️️️
А. Пеллегрино
90'
+2
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
С. Серли
90'
65'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Паязити
64'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Б. Лейте
ГОЛ! 2:1!
С. Серли
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
А. Пеллегрино
46'
Замена
С. Фет
️️️️
У. Салтнес
46'
Желтая карточка
О. Бьортуфт
13'
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Лейте
Пас отдал
А. Паязити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
16
Бруну Лейте
ЦФ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Рунар Эспейор
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
10
Билал Нжие
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
2
Лоде
7
Берг
20
Сьоволд
14
Салтнес
11
Гренбек
90
Пеллегрино
10
Серли
29
Мумбанья
3-1-4-2
1
Селвик
5
21
22
Крузнелл
18
Кригард
27
Санде
26
Кристенсен
4
Паязити
2
Теркильдсен
29
Диарра
16
Лейте
90
Пеллегрино
3
Серенсен
3
Серенсен
90
Пеллегрино
10
Серли
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
10
Серли
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
29
Мумбанья
11
Эспейор
11
Эспейор
29
Мумбанья
4
Паязити
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
4
Паязити
16
Лейте
34
Эскесен
34
Эскесен
16
Лейте
Остались в запасе
Буде-Глимт
Хаугесунд
1
Юлиан Лунд
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Буде-Глимт - Хаугесунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
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