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€ 25 млн

Дензел Дюмфрис - трансферы

Реал
18 апреля 1996 (30), Роттердам
#2 | Полузащитник
189 см | 81 кг
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
14.08.21 / 30.06.28
ПСВ
Интер
14,25 млн €
01.07.18 / 14.08.21
Херенвен
ПСВ
5,50 млн €
25.07.17 / 01.07.18
Спарта
Херенвен
750 тыс €
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