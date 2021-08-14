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Дензел Дюмфрис
Трансферы
€ 25 млн
Дензел Дюмфрис - трансферы
Реал
18 апреля 1996 (30), Роттердам
#2 | Полузащитник
189 см | 81 кг
Нидерланды
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14.08.21 / 30.06.28
ПСВ
Интер
14,25 млн €
01.07.18 / 14.08.21
Херенвен
ПСВ
5,50 млн €
25.07.17 / 01.07.18
Спарта
Херенвен
750 тыс €
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