Иван Матюшенко - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Матюшенко
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ейск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Матюшенко
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ейск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.09.2020
|60' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Рубин (Казань)
|69'