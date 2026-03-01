Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Иван Матюшенко - статистика

Алания
4 августа 1998 (28), Ейск
#55 | Нападающий
179 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Алания
0 : 2
20.09.2026
Динамо Бр
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Сибирь
0 : 0
12.09.2026
Алания
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Калуга
1 : 1
30.08.2026
Алания
1' - 62'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Калуга
15
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
1' - 82'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
1' - 86'
86'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
1' - 90'
49'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
17.05.2026
Калуга
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Калуга
0 : 2
10.05.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Калуга
3 : 3
03.05.2026
Волгарь
1' - 72'
28'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Калуга
1 : 0
26.04.2026
Велес
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Калуга
1 : 2
19.04.2026
Сибирь
1' - 90'
37'
34'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Иртыш
0 : 1
12.04.2026
Калуга
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Калуга
1 : 1
08.04.2026
Родина-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Ленинградец
1 : 0
04.04.2026
Калуга
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Волгарь
0 : 3
15.03.2026
Калуга
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Велес
1 : 0
08.03.2026
Калуга
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
01.03.2026
Калуга
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
1
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
1
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
1
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
3
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+