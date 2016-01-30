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Марсело Эстигаррибия
Статистика
Марсело Эстигаррибия - статистика
Завершил карьеру
21 сентября 1987 (39), Фернандо-де-ла-Мора
#18 | Полузащитник
181 см | 70 кг
Парагвай
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
1 : 1
30.01.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
0 : 0
23.01.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1 : 1
16.01.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
0 : 2
10.01.2016
Дженоа
83' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2 : 1
06.01.2016
Аталанта
79' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1 : 3
20.12.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
1 : 0
13.12.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3 : 0
06.12.2015
Палермо
84' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
0 : 2
29.11.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
0 : 1
22.11.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
2 : 0
30.08.2015
Фрозиноне
89' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
1 : 0
23.08.2015
Аталанта
Был в запасе
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