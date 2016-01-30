Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Франция. Лига 1 2009/2010 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008