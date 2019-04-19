Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джо Наттел - статистика

Завершил карьеру
27 января 1997 (29), Манчестер
#9 | Нападающий
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
3
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
19.04.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
13.04.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Блэкберн
2 : 0
09.04.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 2
16.03.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Блэкберн
3 : 0
12.03.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Блэкберн
0 : 1
09.03.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ротерхэм
3 : 2
02.03.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
23.02.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Блэкберн
0 : 1
17.02.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
0 : 1
09.02.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Брентфорд
5 : 2
02.02.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
3 : 0
26.01.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
2 : 0
19.01.2019
Ипсвич Таун
Был в запасе
74'
76'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
0 : 2
12.01.2019
Блэкберн
1' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Лидс
3 : 2
26.12.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
4 : 2
01.12.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
4 : 1
02.09.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
1 : 0
25.08.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
2 : 2
22.08.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Блэкберн
0 : 0
11.08.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
04.08.2018
Блэкберн
68' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
1
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
1
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
2
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
4
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+