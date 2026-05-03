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Дания. Суперлига
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Фредерисия
Кристиан Педерсен
Статистика
€ 400 тыс
Кристиан Педерсен - статистика
Фредерисия
4 августа 1994 (32)
#24 | Защитник
189 см
Дания
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Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
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Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фредерисия
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 30 тур
Фредерисия
3 : 3
03.05.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 29 тур
Фредерисия
0 : 2
26.04.2026
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 24 тур
Копенгаген
1 : 2
22.03.2026
Фредерисия
68' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Фредерисия
0 : 3
13.03.2026
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Фредерисия
2 : 1
01.03.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
1 : 2
22.02.2026
Фредерисия
88' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Фредерисия
1 : 1
15.02.2026
Орхус
75' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
79' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Фредерисия
0 : 4
26.10.2025
Мидтьюлланд
74' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Виборг
2 : 1
28.09.2025
Фредерисия
74' - 90'
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