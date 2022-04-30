Илья Васильев - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|14
|9
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|14.08.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|74'
|08.07.2022
|1' -70'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|69'
|26.06.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|89' 39'
|17.06.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|65'
|29.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|21.05.2022
|1' -83'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|51' 65'
|14.05.2022
|46' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|55'
|07.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|30.04.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:3
|Белшина (Бобруйск)
|22.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Витебск (Витебск)
|37'
|16.04.2022
|51' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|51'
|11.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:3
|Гомель (Гомель)
|5'
|02.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)