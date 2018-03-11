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    Кван Сон Хан - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Кван
    Фамилия Сон Хан
    Команда Кальяри
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июля 1998 (24 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    13.05.2018 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    06.05.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Рома (Рим)
    29.04.2018 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:1 Кальяри (Кальяри)
    22.04.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:0 Болонья (Болонья)
    17.04.2018 Был в запасе Интер (Милан) 4:0 Кальяри (Кальяри)
    14.04.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Удинезе (Удине)
    31.03.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:4 Торино (Турин)
    18.03.2018 1' -90' Беневенто (Беневенто) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    11.03.2018 1' -90' Кальяри (Кальяри) 2:2 Лацио (Рим)
    26.02.2018 1' -90' Кальяри (Кальяри) 0:5 Наполи (Неаполь)
    17.02.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    11.02.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    04.02.2018 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:0 СПАЛ (Феррара)
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