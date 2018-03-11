Кван Сон Хан - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Кван
|Фамилия
|Сон Хан
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 1998 (24 года)
|Имя
|Кван
|Фамилия
|Сон Хан
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|13.05.2018
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.05.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Рома (Рим)
|29.04.2018
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:1
|Кальяри (Кальяри)
|22.04.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|17.04.2018
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:0
|Кальяри (Кальяри)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|31.03.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:4
|Торино (Турин)
|18.03.2018
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|11.03.2018
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Лацио (Рим)
|26.02.2018
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:5
|Наполи (Неаполь)
|17.02.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|11.02.2018
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|04.02.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|СПАЛ (Феррара)