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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Родина-М
Александр Андреев
Статистика
Александр Андреев - статистика
Родина-М
27 января 1999 (27)
#19 | Защитник
168 см | 59 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Родина-М
3 : 2
19.09.2026
СКА-Хабаровск-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Авангард
0 : 2
29.08.2026
Родина-М
1' - 71'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родина-М
17
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Родина-М
3 : 2
19.09.2026
СКА-Хабаровск-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Авангард
0 : 2
29.08.2026
Родина-М
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Родина-М
1 : 1
22.08.2026
Волна
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Рязань
3 : 0
15.08.2026
Родина-М
1' - 69'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Родина-М
2 : 1
08.08.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Квант
1 : 4
01.08.2026
Родина-М
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
1 : 3
25.07.2026
Салют
1' - 80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Родина-М
2 : 2
04.07.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
3 : 2
27.06.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Родина-М
2 : 0
06.06.2026
Строгино
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
30.05.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Родина-М
0 : 1
23.05.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Спартак Т
1 : 0
16.05.2026
Родина-М
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Родина-М
2 : 3
08.05.2026
Авангард
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Родина-М
3 : 1
11.04.2026
Квант
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Салют
6 : 0
04.04.2026
Родина-М
1' - 90'
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