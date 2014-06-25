Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Кубок 2010/2011 Германия. Бундеслига 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008