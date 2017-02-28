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    Звездан Мисимович - новости

    #8 | Полузащитник
    Имя Звездан
    Фамилия Мисимович
    Состав Основной
    Родной город Мюнхен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июня 1982 (40 лет)
    Рост 180
    Вес 76
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