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    Мисимович: «Вольфсбург» победит ЦСКА со счетом 3:0»

    Полузащитник Звездан Мисимович, ранее выступавший за «Вольфсбург» и московское «Динамо», поделился ожиданиями от сегодняшнего матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и своим бывшим немецким клубом.

    «ЦСКА и ПСВ, на мой взгляд, останутся позади «Вольфсбурга». Немцы в итоге займут второе место в группе, а русские – третье. Мой прогноз на ближайшую игру с ЦСКА – 3:0 в пользу «волков». Причем по содержанию, как мне кажется, это будет напоминать нашу первую встречу в 2009 году (3:1).

    Не думаю, что нынешний «Вольфсбург» сильнее нашего. Мы на тот момент были действующими чемпионами. А нынешний «Вольфсбург» пока лишь готовится к тому, чтобы навязать борьбу «Баварии» в Бундеслиге. Хотя состав у команд очень солидный. Есть немало игроков национальных сборных, участвовавших в крупнейших турнирах. В этом сезоне, как мне кажется, битва за первое место в чемпионате Германии будет куда более напряжeнной, чем в прошлом или позапрошлом сезонах. И это на пользу всем немецким командам.

    Посмотрим, как «Вольфсбург» справится с потерей Де Брюйне. Клуб нашел бельгийцу весьма достойную замену в лице Дракслера, но всe-таки Кевин был однозначно лучшим футболистом команды, еe лидером», – сказал босниец.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.09.2015 15:30
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    Комментарии (8)
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    AlexKane
    1442321357
    Думаю 3:1,если конечно судьи не помогут
    Ответить
    nemolod
    1442321875
    Все будет зависеть от того,насколько надежно и согласованно защитники и вратарь будут действовать-в последнее время практически все голы ЦСКА пропускает из-за явных ляпов как защиты ,так и вратаря!
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    CSKA №1
    1442322646
    Вольфсбург-ЦСКА 1:2 !!!
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    juvseriy
    1442324023
    Насмешил))))
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    БекаMax
    1442326889
    Вольфсбург-ЦСКА 0:1
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    LOKOShamilLOKO
    1442328005
    Звездан не звезди, вечером армейцы звиздюлнй наставляют тебе и команде твоей
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    ologreds
    1694997168
    numo442443
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