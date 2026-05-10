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Овьедо
Ови Эджария
Статистика
€ 400 тыс
Ови Эджария - статистика
Овьедо
18 ноября 1997 (28), Лондон
#14 | Полузащитник
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Овьедо
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 35 тур
Овьедо
0 : 0
10.05.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Овьедо
1 : 2
26.04.2026
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Овьедо
1 : 1
23.04.2026
Вильярреал
71' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
0 : 3
12.04.2026
Овьедо
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
1 : 1
09.03.2026
Овьедо
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Овьедо
0 : 0
05.12.2025
Мальорка
82' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
2 : 0
29.11.2025
Овьедо
75' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
3 : 3
25.10.2025
Овьедо
1' - 49'
47'
Испания. Примера, 9 тур
Овьедо
0 : 2
17.10.2025
Эспаньол
80' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Овьедо
0 : 2
04.10.2025
Леванте
74' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Овьедо
1 : 0
30.08.2025
Реал Сосьедад
1' - 61'
Испания. Примера, 2 тур
Овьедо
0 : 3
24.08.2025
Реал
72' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
2 : 0
15.08.2025
Овьедо
Был в запасе
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