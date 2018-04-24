Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адам Джексон - статистика

Завершил карьеру
18 мая 1994 (32), Дарлингтон
#5 | Защитник
187 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Барнсли
22
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
24.04.2018
Барнсли
1' - 90'
53'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Барнсли
2 : 2
14.04.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
10.04.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Барнсли
3 : 2
07.04.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Барнсли
2 : 2
30.03.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Барнсли
0 : 2
17.03.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Барнсли
1 : 1
13.03.2018
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Мидлсбро
3 : 1
10.03.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Халл Сити
1 : 1
27.02.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
24.02.2018
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Барнсли
1 : 2
20.02.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Барнсли
0 : 1
21.10.2017
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Барнсли
2 : 2
14.10.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
1 : 3
30.09.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Барнсли
1 : 1
26.09.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
23.09.2017
Барнсли
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Барнсли
0 : 3
16.09.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
1 : 1
09.09.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Барнсли
3 : 0
26.08.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
19.08.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Барнсли
2 : 1
15.08.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Барнсли
1 : 2
12.08.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
47'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бристоль Сити
3 : 1
05.08.2017
Барнсли
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+