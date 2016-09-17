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    Федор Арсентьев - статистика

    #89 | Вратарь
    Имя Федор
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Арсентьев
    Команда Биолог-Новокубанск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 февраля 1999 (24 года)
    Рост 184
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтехимик 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2016 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 2:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    19.11.2016 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 Балтика (Калининград)
    13.11.2016 1' -90' Химки (Химки) 3:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    05.11.2016 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    30.10.2016 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    22.10.2016 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 0:1 Тюмень (Тюмень)
    15.10.2016 Был в запасе Тосно (Тосно) 4:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    08.10.2016 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Шинник (Ярославль)
    26.09.2016 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 2:2 Сокол (Саратов)
    17.09.2016 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    10.09.2016 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Факел (Воронеж)
    03.09.2016 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 3:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
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