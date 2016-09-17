Федор Арсентьев - статистика
#89 | Вратарь
|Имя
|Федор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Арсентьев
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Имя
|Федор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Арсентьев
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтехимик
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2016
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|13.11.2016
|1' -90'
|Химки (Химки)
|3:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|05.11.2016
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|30.10.2016
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|22.10.2016
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|4:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|08.10.2016
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|26.09.2016
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:2
|Сокол (Саратов)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|03.09.2016
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)