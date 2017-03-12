Эвандро - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Коста
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ресифе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Коста
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ресифе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2017
|90' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|14.05.2017
|81' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|07.05.2017
|76' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|30.04.2017
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|4:0
|Удинезе (Удине)
|23.04.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|09.04.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Дженоа (Генуя)
|02.04.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|4:1
|Палермо (Палермо)
|12.03.2017
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|05.03.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|26.02.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|19.02.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|11.02.2017
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|05.02.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|29.01.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Милан (Милан)
|22.01.2017
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|15.01.2017
|74' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Рома (Рим)
|08.01.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Интер (Милан)
|22.12.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|18.12.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Кротоне (Кротоне)
|25.09.2016
|75' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Фиорентина (Флоренция)
|11.09.2016
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:0
|Удинезе (Удине)