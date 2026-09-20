Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Австрия. Бундеслига 2018/2019 Португалия. Примейра 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017