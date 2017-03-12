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    Эвандро - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Фелипе
    Фамилия Коста
    Команда Аустрия
    Состав Основной
    Родной город Ресифе
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 марта 1996 (26 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2017 90' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Сампдория (Генуя)
    14.05.2017 81' -90' Кротоне (Кротоне) 1:0 Удинезе (Удине)
    07.05.2017 76' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    30.04.2017 Был в запасе Болонья (Болонья) 4:0 Удинезе (Удине)
    23.04.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    15.04.2017 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Удинезе (Удине)
    09.04.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:0 Дженоа (Генуя)
    02.04.2017 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Удинезе (Удине)
    19.03.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 4:1 Палермо (Палермо)
    12.03.2017 Был в запасе Пескара (Пескара) 1:3 Удинезе (Удине)
    05.03.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Ювентус (Турин)
    26.02.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Удинезе (Удине)
    19.02.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    11.02.2017 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Удинезе (Удине)
    05.02.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Удинезе (Удине)
    29.01.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Милан (Милан)
    22.01.2017 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Удинезе (Удине)
    15.01.2017 74' -90' Удинезе (Удине) 0:1 Рома (Рим)
    08.01.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Интер (Милан)
    22.12.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Удинезе (Удине)
    18.12.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Кротоне (Кротоне)
    25.09.2016 75' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Удинезе (Удине)
    21.09.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Фиорентина (Флоренция)
    11.09.2016 Был в запасе Милан (Милан) 0:1 Удинезе (Удине)
    28.08.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    20.08.2016 Был в запасе Рома (Рим) 4:0 Удинезе (Удине)
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