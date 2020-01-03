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Симон Фалет
Статистика
Симон Фалет - статистика
Завершил карьеру
19 февраля 1992 (34), Ле-Ман
#5 | Защитник
184 см
Французская Гайана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2024/2025
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Германия. Кубок 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хатайспор
8
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 17 тур
Умраниеспор
2 : 2
03.01.2023
Хатайспор
1' - 90'
65'
Турция. Суперлига, 16 тур
Фенербахче
4 : 0
27.12.2022
Хатайспор
78' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Хатайспор
1 : 1
24.12.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбулспор
0 : 1
13.11.2022
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Хатайспор
3 : 3
07.11.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
3 : 0
15.10.2022
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Хатайспор
1 : 0
09.10.2022
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Хатайспор
0 : 4
16.09.2022
Кайсериспор
63' - 89'
89'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
1 : 0
10.09.2022
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Хатайспор
1 : 1
04.09.2022
Адана Демирспор
1' - 90'
72'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
1 : 0
28.08.2022
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Хатайспор
1 : 2
20.08.2022
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Трабзонспор
1 : 0
12.08.2022
Хатайспор
1' - 90'
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