Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чавдар Янков - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Чавдар
    Фамилия Янков
    Команда Славия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 марта 1984 (38 лет)
    Рост 176
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 14 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2011 1' -9' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    06.08.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    31.07.2011 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:3 Локомотив (Москва)
    24.07.2011 1' -46' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:2 Динамо (Москва)
    14.06.2011 1' -64' Зенит (Санкт-Петербург) 4:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    10.06.2011 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:3 Краснодар (Краснодар)
    29.05.2011 1' -63' Крылья Советов (Самара) 2:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    21.05.2011 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 3:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    07.05.2011 1' -72' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    30' 72'
    01.05.2011 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    23.04.2011 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Ахмат (Грозный)
    59'
    16.04.2011 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    25'
    02.04.2011 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    14.03.2011 1' -54' Ростов (Ростов-на-Дону) 4:0 Спартак (Москва)
    15'
    • Читайте нас: 
    11