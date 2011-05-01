Чавдар Янков - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Чавдар
|Фамилия
|Янков
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Имя
|Чавдар
|Фамилия
|Янков
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|14
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2011
|1' -9'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|06.08.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|31.07.2011
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Локомотив (Москва)
|24.07.2011
|1' -46'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Динамо (Москва)
|14.06.2011
|1' -64'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|10.06.2011
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Краснодар (Краснодар)
|29.05.2011
|1' -63'
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|21.05.2011
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|07.05.2011
|1' -72'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|30' 72'
|01.05.2011
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.04.2011
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Ахмат (Грозный)
|59'
|16.04.2011
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|25'
|02.04.2011
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|14.03.2011
|1' -54'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Спартак (Москва)
|15'