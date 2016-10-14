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    Никита Попов - статистика

    #69 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Андреевич
    Фамилия Попов
    Команда Уфа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 апреля 2000 (22 года)
    Рост 171
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.04.2017 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    08.04.2017 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 1:6 Спартак М (мол) (Москва)
    31.03.2017 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    04.12.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 3:3 Томь (мол) (Томск)
    29.11.2016 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Уфа (мол) (Уфа)
    25.11.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    19.11.2016 82' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
    04.11.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Рубин (мол) (Казань)
    21.10.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 2:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    14.10.2016 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 5:0 Уфа (мол) (Уфа)
    01.10.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    24.09.2016 1' -46' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Уфа (мол) (Уфа)
    16.09.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    11.09.2016 1' -63' Уфа (мол) (Уфа) 1:6 Краснодар (мол) (Краснодар)
    25.08.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    19.08.2016 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:3 Ахмат (мол) (Грозный)
    13.08.2016 1' -90' Томь (мол) (Томск) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
    05.08.2016 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    30.07.2016 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
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