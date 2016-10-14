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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Уфа (мол)
ЦСКА (мол) - Уфа (мол): обзор матча 14 октября 2016
ЦСКА (мол)
14.10.2016, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
5 : 0
Завершен
Уфа (мол)
15'
К. Кучаев
35'
Т. Жамалетдинов
58'
Ф. Чалов
61'
Ф. Чалов
69'
И. Ферапонтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Уфа (мол)
Замена
А. Анисимов
️️️️
К. Кучаев
73'
Желтая карточка
Д. Неплюев
72'
Замена
Д. Неплюев
️️️️
И. Маклаков
70'
ГОЛ! 5:0!
И. Ферапонтов
69'
64'
Замена
А. Валиахметов
️️️️
Р. Юсупов
64'
Замена
В. Виденеев
️️️️
А. Батютин
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
К. Леонов
64'
Замена
Н. Титов
️️️️
Ф. Чалов
64'
Замена
Р. Кривулькин
️️️️
Т. Пухов
62'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Чалов
61'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Чалов
58'
46'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
В. Журавлев
46'
Замена
И. Блинников
️️️️
Д. Зизенков
46'
Замена
М. Бородько
️️️️
Б. Сарнавский
43'
Желтая карточка
А. Филин
ГОЛ! 2:0!
Т. Жамалетдинов
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Кучаев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
61
Кирилл Леонов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Уфа (мол)
29
Богдан Сарнавский
ВР
13
Артем Егоров
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
51
Марк Криворог
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
77
Денис Зизенков
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
Уфа (мол)
77
Михаил Бородько
ВР
69
Никита Попов
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
72
Валентин Виденеев
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
3-1-2-2-2
22
Кырнац
4
Маклаков
99
Алибеков
92
Станисавлевич
18
Кучаев
61
Леонов
80
Хосонов
19
Олейников
7
Пухов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
4-1-2-1-2
29
Сарнавский
57
Хазиев
78
Дивеев
25
Филин
13
Егоров
60
Зубарев
51
Криворог
96
Юсупов
72
Батютин
77
Зизенков
90
Журавлев
18
Кучаев
26
Анисимов
26
Анисимов
18
Кучаев
4
Маклаков
89
Неплюев
89
Неплюев
4
Маклаков
7
Пухов
19
Кривулькин
19
Кривулькин
7
Пухов
61
Леонов
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
61
Леонов
63
Чалов
49
Титов
49
Титов
63
Чалов
77
Зизенков
66
Блинников
66
Блинников
77
Зизенков
72
Батютин
72
Виденеев
72
Виденеев
72
Батютин
96
Юсупов
94
Валиахметов
94
Валиахметов
96
Юсупов
29
Сарнавский
77
Бородько
77
Бородько
29
Сарнавский
90
Журавлев
99
Емельянов
99
Емельянов
90
Журавлев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Уфа (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
69
Никита Попов
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
98
Павел Овчинников
ВР
Остались в запасе
69
Никита Попов
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Уфа (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Синянский
(Ярославль)
Стадион:
Октябрь
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