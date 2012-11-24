|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|6
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Заря (Луганск)
|10.05.2013
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:3
|Металлист (Харьков)
|20.04.2013
|70' -90'
|Заря (Луганск)
|0:5
|Динамо (Киев)
|13.04.2013
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Заря (Луганск)
|05.04.2013
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|29.03.2013
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Заря (Луганск)
|16.03.2013
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:1
|Волынь (Луцк)
|03.03.2013
|25' -54'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|39' 54'
|02.12.2012
|1' -62'
|Арсенал (Киев)
|0:1
|Заря (Луганск)
|24.11.2012
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:2
|Металлург (Донецк)
|17.11.2012
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Заря (Луганск)
|10.11.2012
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:0
|Заря (Луганск)
|28.10.2012
|1' -58'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Заря (Луганск)
|20.10.2012
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|3:0
|Днепр (Днепр)
|28'
|15.09.2012
|46' -90'
|Заря (Луганск)
|0:3
|Шахтер (Донецк)