Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Ференчак - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Владимиович
    Фамилия Ференчак
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 6 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Заря (Луганск)
    10.05.2013 Был в запасе Заря (Луганск) 1:3 Металлист (Харьков)
    20.04.2013 70' -90' Заря (Луганск) 0:5 Динамо (Киев)
    13.04.2013 Был в запасе Шахтер (Донецк) 3:0 Заря (Луганск)
    05.04.2013 Был в запасе Заря (Луганск) 1:1 Черноморец (Одесса)
    29.03.2013 Был в запасе Ворскла (Полтава) 0:0 Заря (Луганск)
    16.03.2013 Был в запасе Заря (Луганск) 3:1 Волынь (Луцк)
    03.03.2013 25' -54' Заря (Луганск) 2:1 Говерла (Ужгород)
    39' 54'
    02.12.2012 1' -62' Арсенал (Киев) 0:1 Заря (Луганск)
    24.11.2012 Был в запасе Заря (Луганск) 1:2 Металлург (Донецк)
    17.11.2012 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:0 Заря (Луганск)
    10.11.2012 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:0 Заря (Луганск)
    28.10.2012 1' -58' Металлист (Харьков) 2:0 Заря (Луганск)
    20.10.2012 1' -90' Заря (Луганск) 3:0 Днепр (Днепр)
    28'
    15.09.2012 46' -90' Заря (Луганск) 0:3 Шахтер (Донецк)
    • Читайте нас: 
    11