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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Черноморец
Заря - Черноморец: обзор матча 05 апреля 2013
Заря
05.04.2013, пятница, 20:15
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
34'
Д. Хомченовский
12'
П. Фонтанелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Черноморец
87'
Замена
И. Бобко
️️️️
С. Риера
Желтая карточка
Я. Боли
86'
84'
Замена
А. Диденко
️️️️
М. Шацких
Желтая карточка
Г. Ярмаш
76'
Желтая карточка
Ж. Любенович
75'
Замена
М. Белый
️️️️
И. Галюза
70'
69'
Желтая карточка
М. Бергер
Замена
И. Петряк
️️️️
Данило
62'
Замена
Я. Боли
️️️️
Л. Идахор
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хомченовский
Пас отдал
Данило
34'
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Фонтанелло
Пас отдал
С. Политыло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
99
Сито Риера
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
18
Сергей Ференчак
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
11
Артем Старгородский
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-4-1-2
1
Сантини
44
Шунич
15
Вернидуб
16
Ярмаш
7
Худзик
2
Галюза
35
Грицай
22
Любенович
10
Хомченовский
99
Данило
11
Идахор
3-2-3-2
22
Безотосный
5
Бергер
14
Фонтанелло
3
Лео Матос
22
Зубейко
70
Минейро
89
Политыло
16
Шацких
8
Ковальчук
9
Джа Джедже
99
Риера
99
Данило
7
Петряк
7
Петряк
99
Данило
2
Галюза
29
Белый
29
Белый
2
Галюза
11
Идахор
10
Боли
10
Боли
11
Идахор
99
Риера
21
Бобко
21
Бобко
99
Риера
16
Шацких
9
Диденко
9
Диденко
16
Шацких
Остались в запасе
Заря
Черноморец
12
Виталий Постранский
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Заря - Черноморец
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Авангард
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