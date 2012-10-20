Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Днепр
Заря - Днепр: онлайн-трансляция 20 октября 2012
Заря
20.10.2012, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
3 : 0
Тех. поражение
Днепр
27'
Данило
50'
А. Грицай
64'
Л. Идахор
43'
Н. Калинич
90+4'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Днепр
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Н. Калинич
87'
Желтая карточка
А. Федецкий
Замена
Майкон
️️️️
Л. Идахор
80'
Замена
Я. Олейник
️️️️
Н. Каменюка
72'
ГОЛ! 3:1!
Л. Идахор
Пас отдал
Д. Липартия
64'
Замена
П. Худзик
️️️️
Данило
58'
ГОЛ! 2:1!
А. Грицай
50'
Желтая карточка
Т. Шунич
47'
46'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Матеус
43'
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Жулиано
38'
Замена
Д. Канкава
️️️️
Д. Олейник
32'
Замена
А. Федецкий
️️️️
В. Мандзюк
31'
Желтая карточка
И. Стринич
Желтая карточка
С. Ференчак
28'
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
Л. Идахор
27'
20'
Желтая карточка
В. Мандзюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
5
Сергей Силюк
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-4-3
12
Постранский
12
Игнатьевич
29
Белый
44
Шунич
18
Ференчак
22
Любенович
35
Грицай
6
Каменюка
99
Данило
13
Липартия
11
Идахор
4-1-3-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
20
Одибе
23
Стринич
3
Мазух
29
Ротань
88
Алиев
20
Жулиано
16
Олейник
99
Матеус
9
Калинич
6
Каменюка
33
Олейник
33
Олейник
6
Каменюка
99
Данило
7
Худзик
7
Худзик
99
Данило
11
Идахор
5
Майкон
5
Майкон
11
Идахор
5
Мандзюк
44
Федецкий
44
Федецкий
5
Мандзюк
16
Олейник
23
Канкава
23
Канкава
16
Олейник
99
Матеус
11
Селезнев
11
Селезнев
99
Матеус
Остались в запасе
Заря
Днепр
30
Дмитрий Козаченко
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
30
Дмитрий Козаченко
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Заря - Днепр
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Заря
Днепр
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+