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    Пол МакГинн - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Пол
    Фамилия МакГинн
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Родной город Глазго
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 октября 1990 (32 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Росс Каунти 0:2 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    25.02.2023 1' - 90' Килмарнок 1:1 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    19.02.2023 1' - 90' Мазервелл 2:0 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    15.02.2023 1' - 90' Мазервелл 2:1 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
    04.02.2023 1' - 90' Абердин 3:1 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мазервелл 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Слиго Роверс (Слиго) 2:0 Мазервелл (Мазервелл)
    63'
    21.07.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:1 Слиго Роверс (Слиго)
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