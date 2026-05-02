Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Пол МакГинн - статистика

Мазервелл
22 октября 1990 (35), Глазго
#16 | Защитник
175 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мазервелл
32
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Фалкирк
1 : 0
02.05.2026
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Рейнджерс
2 : 3
26.04.2026
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хартс
3 : 1
11.04.2026
Мазервелл
1' - 90'
19'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Мазервелл
2 : 3
04.04.2026
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Мазервелл
0 : 0
21.03.2026
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Селтик
3 : 1
14.03.2026
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Данди
2 : 1
07.03.2026
Мазервелл
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Мазервелл
2 : 0
28.02.2026
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Миррен
0 : 5
21.02.2026
Мазервелл
1' - 62'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Мазервелл
2 : 0
15.02.2026
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Мазервелл
1 : 1
11.02.2026
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Ливингстон
0 : 2
31.01.2026
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Мазервелл
4 : 0
24.01.2026
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Хиберниан
1 : 1
10.01.2026
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Мазервелл
2 : 0
03.01.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Мазервелл
2 : 0
30.12.2025
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Рейнджерс
1 : 0
27.12.2025
Мазервелл
1' - 90'
86'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Мазервелл
1 : 0
20.12.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
13.12.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Мазервелл
3 : 0
06.12.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Фалкирк
0 : 0
03.12.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
0 : 0
29.11.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Мазервелл
2 : 0
25.11.2025
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Килмарнок
1 : 3
22.11.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Абердин
1 : 1
09.11.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
2 : 0
29.10.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Ливингстон
1 : 2
25.10.2025
Мазервелл
60' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Мазервелл
1 : 2
18.10.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Селтик
3 : 2
05.10.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Мазервелл
2 : 2
30.08.2025
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
3 : 3
23.08.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
0 : 0
09.08.2025
Мазервелл
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
1
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
2
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
4
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
1
Стало известно, где будут транслировать ближайшие матчи сборной России
18:58
4
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в сентябре
18:37
4
Заявление «Манчестер Сити» после признания клуба виновным в финансовых нарушениях
18:08
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+