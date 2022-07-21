Пол МакГинн - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Пол
|Фамилия
|МакГинн
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 октября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Имя
|Пол
|Фамилия
|МакГинн
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 октября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Росс Каунти
|0:2
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Килмарнок
|1:1
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Мазервелл
|2:0
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Мазервелл
|2:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Абердин
|3:1
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|2:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|63'
|21.07.2022
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:1
|Слиго Роверс (Слиго)