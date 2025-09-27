Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Абердин
Мазервелл - Абердин: онлайн-трансляция 27 сентября 2025
Мазервелл
27.09.2025, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
- : -
Не начался
Абердин
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мазервелл - Абердин
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Мазервелл
Абердин
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
«Ливерпуль» купил за 7,5 миллиона защитника «Абердина» Рэмзи
19 июня 2022, 14:14
1
«Абердин» открыл памятник Фергюсону. Он выиграл десять трофеев с командой
25 февраля 2022, 17:23
2
Судья матча «Ливингстон» – «Абердин» показал 14 желтых карточек и одну красную
5 февраля 2022, 20:25
Форварду «Рейнджерс» Морелосу показали вторую желтую карточку за кулак в адрес фанатов соперника
15 декабря 2019, 18:15
ШПЛ. «Рейнджерс» перед полетом в Уфу упустил победу над «Мазервеллом», в матче забито шесть мячей
26 августа 2018, 16:13
3
«Мазервелл» спародировал презентацию Санчеса в «Манчестер Юнайтед»
24 января 2018, 07:53
2
«Селтик» победил «Мазервелл» в финале Кубка шотландской лиги
26 ноября 2017, 21:25
1
«Рейнджерс» вернулся в Премьер-лигу спустя четыре сезона
6 апреля 2016, 00:43
5
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
0 : 0
09.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
1 : 1
02.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Росс Каунти
1 : 1
18.05.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
0 : 0
09.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
1 : 1
02.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Росс Каунти
1 : 1
18.05.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Мазервелл
3 : 0
14.05.2025
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хартс
3 : 0
10.05.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
17.05.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
1 : 5
14.05.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
4 : 0
11.05.2025
Абердин
