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Мартин Вудс - трансферы

Завершил карьеру
1 января 1986 (40)
#26 | Полузащитник
175 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
23.03.25 / 31.07.25
Бостон Юнайтед
Без клуба
Свободный агент
01.07.22 / 07.10.22
Галифакс
Без клуба
Свободный агент
18.08.20 / 01.07.22
Без клуба
Галифакс
Свободный агент
01.07.19 / 18.08.20
Данди
Без клуба
Свободный агент
02.11.18 / 01.07.19
Без клуба
Данди
Свободный агент
01.07.18 / 02.11.18
Партик Тисл
Без клуба
Свободный агент
27.10.17 / 01.07.18
Без клуба
Партик Тисл
Свободный агент
31.07.17 / 27.10.17
Росс Каунти
Без клуба
Свободный агент
31.08.15 / 31.07.17
Шрусбери Таун
Росс Каунти
Свободный агент
01.07.15 / 31.08.15
Росс Каунти
Шрусбери Таун
Свободный агент
09.10.14 / 01.07.15
Без клуба
Росс Каунти
Свободный агент
01.07.14 / 09.10.14
Барнсли
Без клуба
Свободный агент
31.01.14 / 01.07.14
Донкастер Роверс
Барнсли
Свободный агент
26.11.13 / 31.01.14
Без клуба
Донкастер Роверс
Свободный агент
01.07.13 / 26.11.13
Донкастер Роверс
Без клуба
Свободный агент
01.02.08 / 01.03.08
Донкастер Роверс
Йовил
Аренда
01.07.07 / 01.07.13
Ротерхэм
Донкастер Роверс
Свободный агент
01.07.06 / 01.07.07
Сандерленд
Ротерхэм
Свободный агент
01.07.05 / 01.07.06
Лидс
Сандерленд
Свободный агент
01.09.04 / 01.10.04
Лидс
Хартлпул Юнайтед
Аренда
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