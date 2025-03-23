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Тип трансфера
23.03.25 / 31.07.25
Свободный агент
18.08.20 / 01.07.22
Без клуба
Свободный агент
02.11.18 / 01.07.19
Без клуба
Свободный агент
01.07.18 / 02.11.18
Свободный агент
27.10.17 / 01.07.18
Без клуба
Свободный агент
31.07.17 / 27.10.17
Свободный агент
31.08.15 / 31.07.17
Свободный агент
01.07.15 / 31.08.15
Свободный агент
09.10.14 / 01.07.15
Без клуба
Свободный агент
31.01.14 / 01.07.14
Свободный агент
26.11.13 / 31.01.14
Без клуба
Свободный агент
01.07.13 / 26.11.13
Свободный агент
01.02.08 / 01.03.08
Аренда
01.07.07 / 01.07.13
Свободный агент
01.07.06 / 01.07.07
Свободный агент
01.07.05 / 01.07.06
Свободный агент
01.09.04 / 01.10.04
Аренда