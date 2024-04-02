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Матиас Погба
Новости
Матиас Погба - новости
Завершил карьеру
19 августа 1990 (36), Конакри
#99 | Нападающий
194 см
Гвинея
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Брат Погба высказался о скандале с шантажом
2024.04.02 16:29
Пост
Что за история с шантажом Погба на 13 млн: кто и как ему угрожал, действительно ли он просил шамана вредить Мбаппе
2022.09.26 11:28
2
Опубликовано сообщение Матиаса Погба, в котором он вымогал деньги у Поля за молчание о проклятии на Мбаппе
2022.09.23 20:25
2
Матиас Погба: «Поль – преступник. За него проливали кровь»
2022.09.23 19:11
1
Брат Погба рассказал, когда Поль просил шамана наложить проклятие на Мбаппе
2022.09.23 15:47
Брат Погба рассказал, что Поль просил шамана помочь выиграть Евро-2016 и ЧМ-2018
2022.09.23 14:30
Полиция задержала брата Погба по делу о шантаже
2022.09.15 09:43
Tuttosport: «Ювентус» ради Погба готов продать Манджукича, Джана, Матюиди и Ругани
2019.11.10 15:04
4
Матиас Погба: «Поль обсуждал свой трансфер с Месси, Зиданом и Вараном»
2019.09.10 21:58
2
Матиас Погба: «Поль не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед»
2019.08.16 10:27
12
Матиас Погба – о брате Поле: «Проблема была в Моуринью, который хотел находиться в центре внимания»
2019.01.08 07:18
1
Отец братьев Погба умер в возрасте 79-ти лет
2017.05.12 23:16
6
Видео
Погба поддержал своих братьев танцем
2017.03.20 11:52
6
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