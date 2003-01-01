Матиас Погба – о брате Поле: «Проблема была в Моуринью, который хотел находиться в центре внимания»

Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал о конфликте француза с бывшим главным тренером команды Жозе Моуринью.

«Проблема была в Моуринью, скажем прямо. В раздевалке, за пределами раздевалки... Везде.

Я знаю своего брата. Ему нужно сказать «Иди и играй», остальное он сделает.

Если ты уважаешь Поля, то и он будет уважать тебя. Если ты ему доверяешь, то он будет выкладываться за тебя в больших матчах.

Из всего происходящего видно, что Моуринью всегда хочет находиться в центре внимания», – сказал Матиас Погба.

Моуринью покинул пост главного тренера «МЮ» 18 декабря 2018 года.

В этом сезоне Погба провел в АПЛ 18 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Погба забил четыре гола в трех матчах при Сульшере. Больше, чем в последних 17 играх при Моуринью

Моур ушел – и Погба воскрес