Погба забил четыре гола в трех матчах при Сульшере. Больше, чем в последних 17 играх при Моуринью

Желаю МЮ доказать всем, что Моуриньо это самая большая ошибка клуба!!!
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба забил два гола в матче 20 тура АПЛ с «Борнмутом» (2:0, первый тайм).
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— D9INE (@D9INE_LEGACY) 30 декабря 2018 г.
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— D9INE (@D9INE_LEGACY) 30 декабря 2018 г.
Это третий и четвертый голы хавбека в третьем матче при Уле-Гуннаре Сульшере. Два других мяча Погба забил в матче 19 тура против «Хаддерсфилда» (3:1).
Француз забил больше, чем в 17 последних играх при Жозе Моуринью (три гола).
- В матче 18 тура с «Кардиффом» (5:1) Погба отдал две голевые передачи.
- 18 декабря Моуринью покинул пост главного тренера «МЮ».
- Сейчас обязанности главного тренера исполняет Уле-Гуннар Слуьшер.