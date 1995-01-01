Погба забил четыре гола в трех матчах при Сульшере. Больше, чем в последних 17 играх при Моуринью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба забил два гола в матче 20 тура АПЛ с «Борнмутом» (2:0, первый тайм).

twit text — D9INE (@D9INE_LEGACY) 30 декабря 2018 г.

twit text — D9INE (@D9INE_LEGACY) 30 декабря 2018 г.

Это третий и четвертый голы хавбека в третьем матче при Уле-Гуннаре Сульшере. Два других мяча Погба забил в матче 19 тура против «Хаддерсфилда» (3:1).

Француз забил больше, чем в 17 последних играх при Жозе Моуринью (три гола).