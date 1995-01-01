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    Погба забил четыре гола в трех матчах при Сульшере. Больше, чем в последних 17 играх при Моуринью

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба забил два гола в матче 20 тура АПЛ с «Борнмутом» (2:0, первый тайм).

    Это третий и четвертый голы хавбека в третьем матче при Уле-Гуннаре Сульшере. Два других мяча Погба забил в матче 19 тура против «Хаддерсфилда» (3:1).

    Француз забил больше, чем в 17 последних играх при Жозе Моуринью (три гола).

    • В матче 18 тура с «Кардиффом» (5:1) Погба отдал две голевые передачи.
    • 18 декабря Моуринью покинул пост главного тренера «МЮ».
    • Сейчас обязанности главного тренера исполняет Уле-Гуннар Слуьшер.

    Источник: Opta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +927

      Харченко 26 минут назад

      Желаю МЮ доказать всем, что Моуриньо это самая большая ошибка клуба!!!

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      Рейтинг: +42115

      Рубик Докоян 1 час назад

      Когда никто не грузит и не пихает в раздевалке, на тренировке и не троллит в соцсетях, Поля сразу видно на поле. Рад и за Рэшфорда, который вышел в основе и показывает свой класс.

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