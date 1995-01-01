Матиас Погба: «Поль не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед»

Форвард испанского клуба «Сьюдад-Реаль» Матиас Погба прокомментировал информацию о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, родного брата нападающего.

«Уверен, «Реалу» нужен мой брат. Этот трансфер очень вероятен.

Не знаю, стоит ли Поль 200 миллионов евро, но в современном футболе это огромные деньги. «Манчестер Юнайтед» хочет достойную прибыль за моего брата

Я знал, что Поль не хочет оставаться в «МЮ». Но в этом нет его вины. Брат старается и всегда работает с полной самоотдачей. Подождем, что будет дальше. До 2 сентября еще есть время, чтобы все поменялось», – заявил Матиас.