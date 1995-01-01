Матиас Погба: «Поль не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед»

Дом-2 с ромашкой развели, хочу, не хочу, грустно мне аль не весело. Совсем эти футболеры уже поофанарели, есть контракт, ЗП получаешь - впахивай!
Ахх-хаа-ха, в МЮ ему не мил, в Тамбов его сошлите пущай там порадуется )))
Форвард испанского клуба «Сьюдад-Реаль» Матиас Погба прокомментировал информацию о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, родного брата нападающего.
«Уверен, «Реалу» нужен мой брат. Этот трансфер очень вероятен.
Не знаю, стоит ли Поль 200 миллионов евро, но в современном футболе это огромные деньги. «Манчестер Юнайтед» хочет достойную прибыль за моего брата
Я знал, что Поль не хочет оставаться в «МЮ». Но в этом нет его вины. Брат старается и всегда работает с полной самоотдачей. Подождем, что будет дальше. До 2 сентября еще есть время, чтобы все поменялось», – заявил Матиас.
- В прошлом сезоне Погба провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
- Контракт футболиста с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».