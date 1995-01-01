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    Матиас Погба: «Поль не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед»

    Форвард испанского клуба «Сьюдад-Реаль» Матиас Погба прокомментировал информацию о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, родного брата нападающего.

    «Уверен, «Реалу» нужен мой брат. Этот трансфер очень вероятен.

    Не знаю, стоит ли Поль 200 миллионов евро, но в современном футболе это огромные деньги. «Манчестер Юнайтед» хочет достойную прибыль за моего брата

    Я знал, что Поль не хочет оставаться в «МЮ». Но в этом нет его вины. Брат старается и всегда работает с полной самоотдачей. Подождем, что будет дальше. До 2 сентября еще есть время, чтобы все поменялось», – заявил Матиас.

    • В прошлом сезоне Погба провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт футболиста с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Источник: El Chiringuito

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5937

      FanatSerj 21 минуту назад

      Дом-2 с ромашкой развели, хочу, не хочу, грустно мне аль не весело. Совсем эти футболеры уже поофанарели, есть контракт, ЗП получаешь - впахивай!
      Ахх-хаа-ха, в МЮ ему не мил, в Тамбов его сошлите пущай там порадуется )))

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      Рейтинг: +7874

      Cules2013 1 час назад

      На рудники его с.у.к.а, или на передовую в Сирию, если он несчастен в МЮ, где у него заоблачная зарплата и все ему жопу лижут. Может там он ощутит вкус жизни, говорят, и правда заставляет ценить свою жизнь. Совсем люди уже охренели от вседозволенности.
      Не зря Моур говорил, что Погба в МЮ воду мутил, считал себя просто королём футбола, даже на клубном автобусе не хотел ехать с командой, а только на своём личном авто со стразами за туеву кучу бабла.

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