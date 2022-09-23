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    Матиас Погба: «Поль – преступник. За него проливали кровь»

    Брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Матиас рассказал, что его брат состоит в сговоре с преступным миром.

    «Поль – лицемерный, злой и высокомерный преступник.

    Он в сговоре с организованной преступностью с подросткового возраста. Если бы это была просто дружба, то было бы хорошо, но он использовал эти связи и своe имя для того, чтобы защищаться на улицах, для ведения бизнеса. Он заставлял преступников делать что-то для него. За него проливали кровь», – рассказал Матиас.

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    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 19:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2879

      Ziklop 1 час назад

      имея таких родственников и враги уже не страшны. это от зависти что ли братца пытается очернить?

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