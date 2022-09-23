Матиас Погба: «Поль – преступник. За него проливали кровь»

Брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Матиас рассказал, что его брат состоит в сговоре с преступным миром.

«Поль – лицемерный, злой и высокомерный преступник.

Он в сговоре с организованной преступностью с подросткового возраста. Если бы это была просто дружба, то было бы хорошо, но он использовал эти связи и своe имя для того, чтобы защищаться на улицах, для ведения бизнеса. Он заставлял преступников делать что-то для него. За него проливали кровь», – рассказал Матиас.