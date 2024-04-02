Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Брат Погба высказался о скандале с шантажом

    Матиас Погба, старший брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, сожалеет, что стал фигурантом дела о шантаже.

    • У победителя ЧМ-2018 вымогали 13 млн евро.
    • Поля Погба убеждали, что он должен платить за «защиту».
    • Матиас входил в преступную группу шантажистов, но позднее он заявил, что его обманули.

    «Я был марионеткой в их руках. Мне врали с самого начала. Они для нас как братья. Они пришли и рассказали все это, притворившись жертвами, хотя все уже было спланировано.

    Зачем я выложил ролики, на которых Поль обращается к услугам шамана? Я хотел выплеснуть свой гнев, но ни в коем случае не хотел давить на него.

    Я надеюсь увидеться с ним как можно скорее. Это займет время, но я надеюсь, что наш союз восстановится», – сказал Матиас Погба.

    Новости по теме
    Погба подал апелляцию в CAS по поводу допинговой дисквалификации
    Агент Погба отреагировала на новость о переговорах с российским клубом 1
    Стало известно, какую зарплату «БроукБойз» предложили Погба 5
    Источник: L’Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2024 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+