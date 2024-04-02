Брат Погба высказался о скандале с шантажом

Матиас Погба, старший брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, сожалеет, что стал фигурантом дела о шантаже.

У победителя ЧМ-2018 вымогали 13 млн евро.

Поля Погба убеждали, что он должен платить за «защиту».

Матиас входил в преступную группу шантажистов, но позднее он заявил, что его обманули.

«Я был марионеткой в их руках. Мне врали с самого начала. Они для нас как братья. Они пришли и рассказали все это, притворившись жертвами, хотя все уже было спланировано.

Зачем я выложил ролики, на которых Поль обращается к услугам шамана? Я хотел выплеснуть свой гнев, но ни в коем случае не хотел давить на него.

Я надеюсь увидеться с ним как можно скорее. Это займет время, но я надеюсь, что наш союз восстановится», – сказал Матиас Погба.