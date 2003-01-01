Матиас Погба: «Поль обсуждал свой трансфер с Месси, Зиданом и Вараном»

Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матиас рассказал, что игрок англичан обсуждал свой трансфер в Примеру с представителями испанской лиги. В частности, француз имел беседу с Лионелем Месси.

«Поль разговаривал с некоторыми игроками по поводу трансфера. Например, с Месси, Антуаном Гризманном, поскольку они хорошо знакомы по сборной.

Из «Реала» брат связывался с Рафаэлем Вараном и Зинедином Зиданом», – сказал Матиас Погба в интервью El Chiringuito TV.