Матиас Погба: «Поль обсуждал свой трансфер с Месси, Зиданом и Вараном»

С Суторминым надо было посоветоваться, он знает намного больше других в этих делах.
Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матиас рассказал, что игрок англичан обсуждал свой трансфер в Примеру с представителями испанской лиги. В частности, француз имел беседу с Лионелем Месси.
«Поль разговаривал с некоторыми игроками по поводу трансфера. Например, с Месси, Антуаном Гризманном, поскольку они хорошо знакомы по сборной.
Из «Реала» брат связывался с Рафаэлем Вараном и Зинедином Зиданом», – сказал Матиас Погба в интервью El Chiringuito TV.
- По информации СМИ, Зидан рассчитывал, что «Реал» сможет купить Погба.
- Серхио Рамос сказал, что Погба в «Реале» «всегда открыты двери».
- В текущем сезоне АПЛ Поль Погба провел четыре матча, сделал две результативные передачи.