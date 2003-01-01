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    Матиас Погба: «Поль обсуждал свой трансфер с Месси, Зиданом и Вараном»

    Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матиас рассказал, что игрок англичан обсуждал свой трансфер в Примеру с представителями испанской лиги. В частности, француз имел беседу с Лионелем Месси.

    «Поль разговаривал с некоторыми игроками по поводу трансфера. Например, с Месси, Антуаном Гризманном, поскольку они хорошо знакомы по сборной.

    Из «Реала» брат связывался с Рафаэлем Вараном и Зинедином Зиданом», – сказал Матиас Погба в интервью El Chiringuito TV.

    • По информации СМИ, Зидан рассчитывал, что «Реал» сможет купить Погба.
    • Серхио Рамос сказал, что Погба в «Реале» «всегда открыты двери».
    • В текущем сезоне АПЛ Поль Погба провел четыре матча, сделал две результативные передачи.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14295

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      С Суторминым надо было посоветоваться, он знает намного больше других в этих делах.

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