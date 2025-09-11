Введите ваш ник на сайте
Дмитрий Тананеев
Дмитрий Тананеев - трансферы
КАМАЗ
12 мая 1998 (27)
#18 | Защитник
192 см
Россия
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
11.09.25 / 30.06.26
Родина
КАМАЗ
Аренда
24.08.24 / 30.06.25
Родина
КАМАЗ
Аренда
01.07.24 / 30.06.27
Родина-2
Родина
?
01.07.22 / 01.07.24
Родина
Родина-2
?
13.07.21 / 01.07.22
Шинник
Родина
Свободный агент
15.07.20 / 13.07.21
Носта
Шинник
Свободный агент
03.07.19 / 15.07.20
Чайка
Носта
Свободный агент
27.01.19 / 03.07.19
Ростов-2
Чайка
Свободный агент
01.01.16 / 27.01.19
ФШМ
Ростов-2
?
Главные новости
Трансфер ЦСКА, новые сроки восстановления Сафонова, «Реал» отказался от Салаха и другие новости
01:00
Ловчев пожелал «Спартаку» найти своего Галицкого
00:24
5
«ПСЖ» показал поздравление с Новым годом от Сафонова
00:12
«Ливерпуль» купит 198-сантиметрового защитника с русскими корнями
Вчера, 23:38
2
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть полузащитников
Вчера, 23:11
Ловчев ответил, подойдет ли Талалаев «Спартаку»
Вчера, 22:55
4
Глушаков – об отказе от алкоголя: «А зачем?»
Вчера, 22:33
2
Дочь Симоняна: «То, что папа выжил в 2023 году, можно назвать чудом»
Вчера, 22:10
Пономарев жестко раскритиковал формат ЧМ-2026: «Ну куда, на фиг, такое дерьмо?»
Вчера, 22:02
2
Фото
Ямаль выложил провокационный пост перед дерби с «Эспаньолом»
Вчера, 21:54
4
Все новости
