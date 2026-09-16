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РПЛ 2026/2027
Команды
Родина
Дмитрий Тананеев
Статистика
€ 350 тыс
Дмитрий Тананеев - статистика
Родина
12 мая 1998 (28)
#19 | Защитник
192 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Родина
1 : 1
16.09.2026
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 1
11.09.2026
Родина
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Родина
0 : 3
30.08.2026
Балтика
Был в запасе
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Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родина
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Родина
1 : 4
18.08.2026
Оренбург
46' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Родина
5 : 0
04.08.2026
Рубин
1' - 90'
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