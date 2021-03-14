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    Дмитрий Тананеев - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Тананеев
    Команда Родина
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 мая 1998 (24 года)
    Рост 192
    Вес 79
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 13 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2021 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Шинник (Ярославль)
    08.05.2021 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 4:2 Шинник (Ярославль)
    02.05.2021 89' -90' Шинник (Ярославль) 0:2 Факел (Воронеж)
    24.04.2021 70' -90' Шинник (Ярославль) 2:2 Крылья Советов (Самара)
    84'
    17.04.2021 82' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0 Шинник (Ярославль)
    11.04.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:1 Алания (Владикавказ)
    07.04.2021 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    03.04.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    24.03.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:3 Томь (Томск)
    14.03.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    10.03.2021 Был в запасе Енисей (Красноярск) 6:0 Шинник (Ярославль)
    06.03.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:4 Оренбург (Оренбург)
    05.12.2020 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    57'
    25.11.2020 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:3 Балтика (Калининград)
    28.10.2020 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 4:1 Шинник (Ярославль)
    24.10.2020 46' -73' Шинник (Ярославль) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    17.10.2020 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:4 Шинник (Ярославль)
    13.10.2020 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    09.10.2020 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 2:0 Шинник (Ярославль)
    62'
    19.09.2020 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 3:0 Шинник (Ярославль)
    09.09.2020 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 3:0 Шинник (Ярославль)
    05.09.2020 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Чайка (Песчанокопское)
    30.08.2020 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    22.08.2020 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Велес (Москва)
    47'
    16.08.2020 1' -90' Балтика (Калининград) 2:0 Шинник (Ярославль)
    12.08.2020 89' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    08.08.2020 90' -90' Акрон (Тольятти) 2:1 Шинник (Ярославль)
    02.08.2020 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 Торпедо (Москва)
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