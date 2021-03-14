Дмитрий Тананеев - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Тананеев
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1998 (24 года)
|Рост
|192
|Вес
|79
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Тананеев
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1998 (24 года)
|Рост
|192
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|13
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|4:2
|Шинник (Ярославль)
|02.05.2021
|89' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|24.04.2021
|70' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:2
|Крылья Советов (Самара)
|84'
|17.04.2021
|82' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Алания (Владикавказ)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|24.03.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|Томь (Томск)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|10.03.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|6:0
|Шинник (Ярославль)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:4
|Оренбург (Оренбург)
|05.12.2020
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|57'
|25.11.2020
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Балтика (Калининград)
|28.10.2020
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|24.10.2020
|46' -73'
|Шинник (Ярославль)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|17.10.2020
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|4:4
|Шинник (Ярославль)
|13.10.2020
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|09.10.2020
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|62'
|19.09.2020
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|09.09.2020
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|05.09.2020
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|30.08.2020
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|22.08.2020
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Велес (Москва)
|47'
|16.08.2020
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|12.08.2020
|89' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|08.08.2020
|90' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|02.08.2020
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Торпедо (Москва)