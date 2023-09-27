Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Милиян Вукадинович - статистика

Завершил карьеру
27 декабря 1992 (33), Белград
#5 | Полузащитник
180 см
Сербия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тобол
12
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
27.09.2023
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
1 : 2
24.09.2023
Жетысу
58' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Астана
2 : 1
16.09.2023
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
0 : 0
27.08.2023
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Актобе
1 : 1
20.08.2023
Тобол
74' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайрат
2 : 1
13.08.2023
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол
0 : 2
06.08.2023
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол
2 : 0
23.07.2023
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Тобол
1 : 0
03.06.2023
Кызыл-Жар
1' - 81'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Окжетпес
1 : 2
28.05.2023
Тобол
1' - 78'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
1 : 0
14.05.2023
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
2 : 3
06.05.2023
Кайрат
Был в запасе
90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
2 : 2
23.04.2023
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
4 : 1
16.04.2023
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Тобол
0 : 1
09.04.2023
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Жетысу
1 : 1
02.04.2023
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Тобол
2 : 1
14.03.2023
Шахтер Караганда
1' - 67'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
«Сити» признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ
17:35
Альба может вернуться в «Ростов»
17:22
2
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
5
ФотоЭкс-игрок РПЛ, задержанный за наркотики, остался без клуба
16:58
Аршавин оценил запросы Головина по зарплате в «Зените»
16:49
Роберто Карлос: «Я потерял 99 процентов всего, что заработал в футболе»
16:38
1
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
2
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
5
Фото«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+