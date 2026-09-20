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Греция. Суперлига
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ОФИ
Ахиллеас Пунгурас
Статистика
€ 400 тыс
Ахиллеас Пунгурас - статистика
ОФИ
13 декабря 1995 (30), Салоники
#15 | Защитник
187 см
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
ОФИ
2 : 0
17.09.2026
Хоффенхайм
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
2 : 0
06.09.2026
Кифисиас
1' - 46'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
1' - 90'
77'
Лига Европы, 4 раунд
ЦСКА София
0 : 2
27.08.2026
ОФИ
1' - 90'
36'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Греция. Суперлига 2019/2020
Греция. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
ОФИ
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
2 : 0
06.09.2026
Кифисиас
1' - 46'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
1' - 90'
77'
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
2 : 0
23.08.2026
Волос
46' - 90'
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