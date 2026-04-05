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Волос - ОФИ: обзор матча 05 апреля 2026

Волос
05.04.2026, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
ОФИ
69' Л. Лабру
75' Т. Фонтас
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица
Протокол Волос - ОФИ
Завершен
90'
+6'
89'
Замена
Thiago Romano ️️️️➡️️ Атанасиос Андруцос
Желтая карточка
Хуанпи
83'
Замена
Iason Kyrkos ️️️️➡️️ Matías González
80'
75'
ГОЛ! 1:1! Тахиархис Фонтас
Пас отдал Тиаго Нусс
73'
Замена
I. Apostolakis ️️️️➡️️ Ахиллеас Пунгурас
73'
Замена
Аарон Исека ️️️️➡️️ Эдди Сальседо
ГОЛ! 1:0! Лазарос Лабру
Пас отдал Лерой Абанда
69'
Замена
Vasilis Grosdis ️️️️➡️️ Максимилиано Комба
63'
60'
Замена
Giorgos Kanelopoulos ️️️️➡️️ Зисис Карахалиос
Желтая карточка
Максимилиано Комба
57'
Замена
Хуанпи ️️️️➡️️ Яннис Бузукис
55'
52'
Желтая карточка
Атанасиос Андруцос
Желтая карточка
Яннис Каргас
51'
45'
+3'
Желтая карточка
Яннис Бузукис
42'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
97
Лерой Абанда
ЛЗ
4
Яннис Каргас
(К) ЦЗ
30
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
21
Matías González
ЦП
8
Joca
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
16
Rubén Martínez
ЦП
18
Яннис Бузукис
АП
20
Максимилиано Комба
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
5
Konstantinos Kostoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
(К) ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
9
Эдди Сальседо
ЦФ
18
Тиаго Нусс
РФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Волос
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
12
Андре Морейра
ВР
89
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
24
Konstantinos Lykourinos
ЦЗ
17
Vasilis Grosdis
ЦП
29
Iason Kyrkos
ЦП
13
Klearchos Vainopoulos
ЦП
10
Хуанпи
АП
39
Diamanti Legisi
ЦФ
ОФИ
1
Клидман Лило
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
30
Thiago Romano
ЦП
21
I. Apostolakis
ЦП
46
I. Theodosoulakis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
99
Аарон Исека
ЦФ
7
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
3-4-2-1
1
Сиабанис
97
Абанда
30
Херманнссон
4
Каргас
21
6
Цоканис
16
8
18
Бузукис
20
Комба
7
Лабру
3-3-2-2
31
Христогеоргос
5
22
15
Пунгурас
14
Андруцос
6
Карахалиос
3
Атанасиу
11
Фонтас
27
Шенгелия
18
Нусс
9
Сальседо
20
Комба
17
17
20
Комба
21
29
29
21
18
Бузукис
10
Хуанпи
10
Хуанпи
18
Бузукис
14
Андруцос
30
30
14
Андруцос
15
Пунгурас
21
21
15
Пунгурас
9
Сальседо
99
Исека
99
Исека
9
Сальседо
6
Карахалиос
7
7
6
Карахалиос
Остались в запасе
Волос
ОФИ
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
12
Андре Морейра
ВР
89
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
24
Konstantinos Lykourinos
ЦЗ
13
Klearchos Vainopoulos
ЦП
39
Diamanti Legisi
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
1
Клидман Лило
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
46
I. Theodosoulakis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
12
Андре Морейра
ВР
89
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
24
Konstantinos Lykourinos
ЦЗ
13
Klearchos Vainopoulos
ЦП
39
Diamanti Legisi
ЦФ
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
46
I. Theodosoulakis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Волос - ОФИ
4
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
18
14
Офсайды
3
0
Количество передач
267
477
Сейвы
5
3
Точность передач %
69
82
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.73
1.23
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23
Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Tsakalidis, Greece
Стадион:
Panthessaliko Stadio, Volos
Посещаемость:
360
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