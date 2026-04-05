Составы команд
Остались в запасе
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
89
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
24
Konstantinos Lykourinos
ЦЗ
13
Klearchos Vainopoulos
ЦП
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Остались в запасе
70
Nikolaos Grammatikakis
ВР
89
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
24
Konstantinos Lykourinos
ЦЗ
13
Klearchos Vainopoulos
ЦП
Остались в запасе
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Статистика матча Волос - ОФИ
Удары из пределов штрафной
Удары из-за пределов штрафной
xGP (предотвращенные голы)