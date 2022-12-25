Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Халил Пехливан
Статистика
Халил Пехливан - статистика
Завершил карьеру
21 августа 1993 (33), Анкара
#11 | Защитник
183 см
Турция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Газиантеп
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 15 тур
Газиантеп
1 : 1
25.12.2022
Бешикташ
88' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 3
13.11.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
2 : 0
29.10.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 1
15.10.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
1 : 0
01.10.2022
Газиантеп
81' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
18.09.2022
Газиантеп
70' - 90'
77'
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
1 : 1
11.09.2022
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
2 : 1
05.09.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Газиантеп
5 : 2
26.08.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Хатайспор
1 : 2
20.08.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Газиантеп
1 : 0
14.08.2022
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
1 : 1
06.08.2022
Газиантеп
Был в запасе
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
1
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
10
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+