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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Анкарагюджю
Газиантеп - Анкарагюджю: обзор матча 14 августа 2022
Газиантеп
14.08.2022, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Анкарагюджю
47'
Э. Эрсой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Анкарагюджю
88'
Замена
А. Каан Гюнерен
️️️️
Педринью
Замена
В. Велиу
️️️️
М. Эскихеллак
88'
78'
Желтая карточка
Л. Диак
Замена
А. Пармак
️️️️
Ф. Соялп
74'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Ж. Фигейредо
73'
66'
Замена
Г. Арийиби
️️️️
Г. Беридзе
Замена
М. Джихан
️️️️
Л. Маркович
59'
54'
Замена
Л. Диак
️️️️
А. Дурак
54'
Замена
А. Соу
️️️️
Г. Жахид
54'
Замена
Хесе
️️️️
А. Хадзийованнис
ГОЛ! 1:0!
Э. Эрсой
Пас отдал
А. Максим
47'
Желтая карточка
Э. Эрсой
45'
35'
Желтая карточка
А. Хадзийованнис
Желтая карточка
С. Кициу
30'
28'
Желтая карточка
А. Канкая
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
8
Педринью
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Анкарагюджю
1
Нуруллах Аслан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
25
Ламин Диак
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦФ
23
Али Каан Гюнерен
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
3-3-4
19
Гювенк
3
Джилободжи
23
Ганоушек
70
Кициу
8
Соялп
8
Евтович
44
Максим
5
Эрсой
19
Эскихеллак
25
Фигейредо
8
Маркович
3-4-2-1
13
Гюндердю
77
Джейлан
18
Муякич
23
Марлон
7
Хадзийованнис
5
Дурак
11
Жахид
6
Канкая
8
Педринью
7
Беридзе
9
Македа
8
Соялп
6
Пармак
6
Пармак
8
Соялп
8
Маркович
11
Джихан
11
Джихан
8
Маркович
19
Эскихеллак
7
Велиу
7
Велиу
19
Эскихеллак
25
Фигейредо
17
Пекхарт
17
Пекхарт
25
Фигейредо
5
Дурак
25
Диак
25
Диак
5
Дурак
7
Беридзе
28
Арийиби
28
Арийиби
7
Беридзе
7
Хадзийованнис
10
Хесе
10
Хесе
7
Хадзийованнис
8
Педринью
23
Гюнерен
23
Гюнерен
8
Педринью
11
Жахид
9
Соу
9
Соу
11
Жахид
Остались в запасе
Газиантеп
Анкарагюджю
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
1
Нуруллах Аслан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
Остались в запасе
1
Нуруллах Аслан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Газиантеп - Анкарагюджю
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
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