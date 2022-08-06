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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Газиантеп
Сивасспор - Газиантеп: обзор матча 06 августа 2022
Сивасспор
06.08.2022, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Газиантеп
64'
М. Градель (П)
22'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Газиантеп
89'
Замена
М. Джихан
️️️️
М. Эскихеллак
Замена
К. Ангильский
️️️️
М. Ятабаре
86'
Замена
И. Кофи
️️️️
К. Атакан Кесгин
86'
Желтая карточка
М. Ятабаре
84'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
М. Палули
75'
73'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Ж. Фигейредо
73'
Замена
А. Меркель
️️️️
Ф. Соялп
67'
Желтая карточка
Ф. Соялп
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Градель
64'
64'
Замена
В. Велиу
️️️️
Л. Маркович
61'
Желтая карточка
М. Ганоушек
39'
Желтая карточка
П. Джилободжи
Желтая карточка
Д. Османпаша
31'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
23
Алааддин Окюмюш
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
4-3-3
25
Йилдырым
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
7
Палули
20
Кесгин
10
Градель
6
Ялчин
9
Ятабаре
6
Ульвестад
17
Йесилюрт
3-3-4
19
Гювенк
3
Джилободжи
23
Ганоушек
70
Кициу
8
Евтович
8
Соялп
44
Максим
25
Фигейредо
8
Маркович
19
Эскихеллак
5
Эрсой
20
Кесгин
5
Кофи
5
Кофи
20
Кесгин
7
Палули
90
Джеймс
90
Джеймс
7
Палули
9
Ятабаре
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Ятабаре
8
Соялп
21
Меркель
21
Меркель
8
Соялп
19
Эскихеллак
11
Джихан
11
Джихан
19
Эскихеллак
8
Маркович
7
Велиу
7
Велиу
8
Маркович
25
Фигейредо
19
Бервен
19
Бервен
25
Фигейредо
Остались в запасе
Сивасспор
Газиантеп
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
23
Алааддин Окюмюш
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
23
Алааддин Окюмюш
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Сивасспор - Газиантеп
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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