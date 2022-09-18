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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Газиантеп
Трабзонспор - Газиантеп: обзор матча 18 сентября 2022
Трабзонспор
18.09.2022, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Газиантеп
14'
Трезеге
42'
Т. Бакасетас (П)
90+8'
М. Бартра
2'
А. Максим
9'
Л. Маркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Газиантеп
90'
+11
Желтая карточка
Э. Эрсой
Желтая карточка
У. Чакир
90'
+10
90'
+10
Желтая карточка
Г. Гювенк
ГОЛ! 3:2!
М. Бартра
90'
+8
88'
Замена
А. Меркель
️️️️
А. Максим
Желтая карточка
М. Бартра
87'
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
М. Гамшик
79'
Замена
С. Денсвил
️️️️
Й. Стригер Ларсен
79'
77'
Желтая карточка
Х. Пехливан
Замена
А. Омюр
️️️️
У. Бозок
72'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Сиопис
72'
71'
Замена
В. Велиу
️️️️
А. Сагаль
70'
Замена
Х. Пехливан
️️️️
М. Ганоушек
57'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
Л. Маркович
46'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Ж. Фигейредо
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Бакасетас
42'
Замена
Э. Барди
️️️️
Джанини
32'
ГОЛ! 1:2!
Трезеге
Пас отдал
Т. Бакасетас
14'
9'
ГОЛ! 0:2!
Л. Маркович
Пас отдал
Ф. Соялп
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Энис Барди
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
37
Наджи Унювар
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
4-2-2-2
1
Чакир
17
Эльмали
5
Бартра
14
Уго
17
Стригер Ларсен
17
Гамшик
6
Сиопис
7
Трезеге
9
Бакасетас
21
Джанини
17
Бозок
3-3-4
19
Гювенк
23
Ганоушек
70
Кициу
3
Джилободжи
8
Евтович
44
Максим
8
Соялп
25
Фигейредо
28
Сагаль
8
Маркович
5
Эрсой
17
Стригер Ларсен
4
Денсвил
4
Денсвил
17
Стригер Ларсен
17
Гамшик
5
Гбамен
5
Гбамен
17
Гамшик
17
Бозок
33
Омюр
33
Омюр
17
Бозок
21
Джанини
10
Барди
10
Барди
21
Джанини
6
Сиопис
9
Гомес
9
Гомес
6
Сиопис
23
Ганоушек
11
Пехливан
11
Пехливан
23
Ганоушек
44
Максим
21
Меркель
21
Меркель
44
Максим
8
Маркович
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
8
Маркович
25
Фигейредо
17
Пекхарт
17
Пекхарт
25
Фигейредо
28
Сагаль
7
Велиу
7
Велиу
28
Сагаль
Остались в запасе
Трабзонспор
Газиантеп
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
37
Наджи Унювар
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
АП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
37
Наджи Унювар
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
АП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Трабзонспор - Газиантеп
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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